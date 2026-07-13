Ancora non è garantito in maniera continuativa, ecco perché quando i bagnini non sono presenti serve prudenza. È partito lo scorso fine settimana, sulle spiagge del Sinis, il servizio di salvamento a mare. Finanziato attraverso fondi regionali e di bilancio comunale, per un totale di circa 84 mila euro, il servizio sarà operativo, dalle 10 alle 19, nei fine settimana del 18 e 19, 25 e 26 luglio, per poi essere garantito in modo continuativo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dal primo al 30 agosto. Il servizio sarà inoltre assicurato nei weekend del 5 e 6 e del 12 e 13 settembre. Sono state installate quattro torrette di avvistamento e salvamento nelle località di Is Arutas, Maimoni, Mari Ermi e San Giovanni di Sinis. La torretta nella spiaggia di San Giovanni si trova in una posizione più a nord rispetto agli anni passati, considerato che l’arenile nei pressi della torre spagnola non risulta ancora fruibile a causa delle scalinate danneggiate dal maltempo di marzo scorso. I bagnini in servizio invece sono in tutto otto, più uno reperibile in caso di necessità. Ma non solo. È inoltre previsto, sempre a San Giovanni di Sinis, il riposizionamento delle due cime galleggianti, come punto di appiglio per i bagnanti in difficoltà, là dove si presenta il fenomeno del rip current, causato dalla corrente marina che tende a trasportare al largo. Anche in questo caso, la linea di salvamento nei pressi della torre verrà installata una volta che l’area ritornerà praticabile. Dal lato opposto si provvederà invece in maniera più celere. “Stiamo lavorando per garantire un litorale sempre più sicuro e accogliente - dichiara il sindaco Andrea Abis -. Con il mese di luglio entra nel vivo la stagione estiva. Lo scorso fine settimana abbiamo registrato un significativo aumento delle presenze sulle spiagge, a conferma dell'avvio del periodo delle vacanze. Il nostro obiettivo è garantire servizi efficienti e adeguati sia ai residenti sia alle migliaia di visitatori che scelgono il litorale di Cabras”.

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