Siamo giunti al quarto appuntamento de “Il Giardino del Centro” che, quest’anno alla sua sedicesima edizione, continua a essere il percorso culturale a cielo aperto organizzato dal CSC UNLA di Oristano.

Domani, martedì 14 luglio, alle ore 21, il giardino del Centro in via Carpaccio 9 ospiterà questa nuova tappa della rassegna dedicata al tema “Memorie”, con un incontro dal titolo evocativo: “Se non germoglia ma pietrifica, a cosa serve? Riflessioni sulla memoria e la scrittura”, curato e condotto dalla scrittrice Elvira Mujčić. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la Libreria Canu di Oristano, sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

A introdurre l’iniziativa è il direttore del Csc, Marcello Marras, che si sofferma sui contenuti dell’appuntamento, che cade nel mese in cui si commemora l’anniversario del genocidio di Srebrenica: «Non è un caso che abbiamo scelto luglio per affrontare questo tema insieme a Elvira Mujčić. Il suo racconto “Un luogo sicuro” ci offre lo spunto per interrogarci sul significato di memoria».

Come scrive Mujčić nella presentazione dell’iniziativa, «come ricordiamo, come ci viene chiesto di ricordare? Che uso sociale e politico facciamo della memoria? Che ruolo ha la scrittura nell’elaborazione dei traumi? Infine, è possibile sfuggire alla retorica della commemorazione facendo della memoria un terreno vivo, presente e fertile? A queste domande importanti, si aggiunge la considerazione fondamentale che è necessario anche saper dimenticare. Sin dall’antichità l'acqua del Lete (fiume dell’oblio) è complementare a quella di Mnemosine (la dea della memoria), perché la memoria funziona insieme all’oblio, permettendo alla vita di ricominciare a scorrere».

Nata nel 1980 in Jugoslavia, arrivata in Italia negli anni Novanta a causa della guerra, Elvira Mujčić vive oggi a Cagliari. Laureata in lingue e letterature straniere, è scrittrice, traduttrice letteraria e voce di Rai Radio3, dove conduce la trasmissione culturale “Pagina3 Internazionale”.

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