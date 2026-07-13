l’emergenza
13 luglio 2026 alle 12:15
Incendio a Morgongiori: ancora fiamme sul Monte ArciUn elicottero leggero e un SuperPuma in volo in località Funtana Franca
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Ancora fiamme sul monte Arci, in territorio di Morgongiori.
Il corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero e del Super Puma, entrambi provenienti dalla base operativa di Fenosu, su un incendio scoppiato in località Funtana Franca.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Ales.
(Unioneonline)
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