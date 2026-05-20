La polizia a Oristano ha concluso un’importante operazione di contrasto allo spaccio di droghe nel quartiere di Torangius, denunciando tre persone ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita da numerose segnalazioni dei residenti, insospettiti dal continuo via vai di persone all’interno di uno stabile della zona. Le successive indagini hanno consentito di individuare un appartamento che sarebbe stato trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per la cessione di sostanze stupefacenti.

Il sistema di spaccio aveva destato forte allarme tra gli abitanti della palazzina e degli edifici vicini. A ogni ora del giorno e della notte, infatti, avevano notato un continuo afflusso di persone e auto, con persone che accedevano all’immobile utilizzando scale e ascensore, rendendo difficoltosa dall’esterno l’individuazione precisa dell’appartamento.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di infiorescenze di marijuana, alcuni grammi di cocaina, sei bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Gli esiti dell’attività hanno confermato l’ipotesi degli investigatori circa l’esistenza di una centrale dello spaccio organizzata tra le mura domestiche.

(Unioneonline/A.D)

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