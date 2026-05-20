Un aiuto ai figli che indirettamente hanno sofferto per via della malattia delle madri. L’associazione Le Belle Donne ha istituito due borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di primo grado (classe terza) e della scuola secondaria di secondo grado (classi terza e quarta) dell’Istituto De Castro Contini di Oristano, figli di donne affette o colpite da carcinoma mammario. L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere concretamente quei ragazzi che vivono, spesso in silenzio e solitudine, il difficile percorso della malattia oncologica della madre. Le borse di studio saranno finalizzate alla partecipazione a un’esperienza di viaggio e formazione all’estero,

offrendo ai giovani beneficiari un’importante opportunità di crescita personale, culturale e relazionale. “Quando una donna si ammala, tutta la famiglia affronta un cambiamento profondo - fanno sapere dall'associzione - I figli, in particolare, portano spesso sulle spalle emozioni, paure e responsabilità che restano invisibili agli occhi degli altri. Con questo progetto vogliamo essere accanto a loro e offrire un segnale concreto di vicinanza e speranza”. L’associazione crede fortemente che il sostegno alle famiglie colpite dal carcinoma mammario debba includere anche l’attenzione ai più giovani, troppo spesso dimenticati nel percorso della malattia. Attraverso questa iniziativa si desidera valorizzare il diritto dei ragazzi a continuare a sognare, progettare il proprio futuro e vivere esperienze positive nonostante le difficoltà affrontate in ambito familiare. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle candidature.

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