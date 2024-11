Non solo non ha ricevuto ancora la pensione, ma nemmeno sa ancora quale sarà l’importo. Paolo Celle, residente a Riola Sardo, è da ben otto mesi che attende notizie sulla sua pratica pensionistica dagli uffici Inps di Oristano. Con tutti i disagi del caso, visto che ha ricevuto l'ultimo stipendio a marzo scorso.

«A fine febbraio, visto che a marzo, il 25, ho compiuto 67 anni e ho smesso di lavorare, tramite il patronato ho inviato tutte le pratiche per chiedere la pensione - racconta Paolo Celle che durante la sua vita ha lavorato in mare, ha fatto l'impiegato ma soprattutto il commerciante per 23 anni - Sono stato buono fine alla fine dell’estate, visto che dal patronato mi era stato detto che i tempi erano lunghi per la mancanza di personale, da settembre però ho iniziato a sollecitare. Sia tramite il patronato, ma anche inviando delle mail all'Inps, visto che al telefono non hanno mai risposto. La prima volta mi hanno scritto che la pratica era lavorazione, come del resto compare sul portale inserendo i miei dati, la seconda volta che i tempi erano lunghi e che avrebbero cercato di velocizzare. Siamo però a metà novembre, tutto questo è assurdo e inconcepibile. E chissà in quanti si trovano nella mia stessa situazione e non sanno come andare avanti. A questo punto mi dovrò rivolgere ad un legale, spendendo soldi però, quelli che a me ancora non sono arrivati».

