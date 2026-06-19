Ha cercato di difendere una giovane donna ed è stato aggredito e ferito. È accaduto questa mattina in pieno centro a Oristano, vittima un operatore ecologico di circa 60 anni.

L'operatore stava lavorando nella zona di piazza Eleonora quando ha visto due uomini strattonare una giovane. È subito intervenuto dicendo ai due di fermarsi altrimenti avrebbe chiamato le forze dell'ordine.

I due si sono allontanati e la ragazza è andata via: poco dopo l'operatore è stano avvicinato dai due in un'altra via. Uno di loro ha afferrato un attrezzo da lavoro dell'operatore ecologico e dopo averlo spezzato in due lo ha colpito, ferendolo alla testa. Gli aggressori sono poi fuggiti.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri. L'operatore è stato medicato, i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili dell'aggressione.

(Unioneonline)

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