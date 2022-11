«È una struttura fatiscente dove piove dentro. Senza parlare poi della sporcizia ovunque. Questo non è rispetto per chi lavora, tra poliziotti, medici e assistenti sociali». Parole pronunciate da Roberto Santini, segretario generale del Sinape, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria che oggi ha fatto visita all’interno del carcere di Massama. «Si capisce subito che non è presente da tempo un direttore stabile - denuncia Santini - Nonostante i lavori di ristrutturazione, anche se la struttura è recente, all’interno del carcere piove. Di pulito invece non c’è nulla. Anche il cortile è completamente abbandonato: l’erba ha raggiunto quasi il metro. Senza parlare dei poliziotti che sono allo stremo. Molti fanno i doppi turni a causa del poco personale, e questo non va bene. Molti non sono più motivati. Per le presenze ci sono circa 50 unità in meno».

Santini dopo la visita ha deciso di fare un appello al Provveditore regionale per la Sardegna Maurizio Veneziano: «Chiediamo che faccia un sopralluogo urgente per poter intervenire - ha detto Santini - Ci sono tante situazioni che vanno risolte». Santini prima di arrivare a Massama ha vistato il carcere di Tempio: «Siamo passati da un gioiellino a un immobile completamente degradato».

