Mussura in trasferta stasera ad Alba per proporre i suoi vini naturali e di qualità e il progetto sociale, lavorativo e anti spopolamento che li ha creati.

La giovane cooperativa di Comunità seneghese è stata invitata a tenere un workshop nel celebre ristorante “I Malpensanti” di Alba, roccaforte della buon cibo e del buon bere.

“Dal Montiferru alle Langhe” per presentare il giovane e fresco progetto di sapori antichi che però ancora titillano i palati attuali.

La Coop, nata neanche due anni fa, racconterà del progetto che ha portato 11 ragazzi under 40 ad unirsi in questa società agricola comunitaria, recuperando vecchi vigneti abbandonati per produrre vino come si faceva nel passato, senza additivi e sofisticazioni.

«Un vino di nicchia ma di qualità» spiega il presidente ed enologo Matteo Illotto. «Porteremo la nostra esperienza lavorativa e sociale di riappropriazione e salvaguardia del territorio, utile antidoto contro lo spopolamento, in grado quindi di dare nuove opportunità ai giovani di rimanere in loco, crearsi un lavoro e un programma di vita».

I vini blend che saranno proposti: Erentzia, Astula e Trullalà.

