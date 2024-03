Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la presentazione di istanze per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni e comitati per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative, e alle associazioni per interventi a favore della comunità.

I contributi messi a disposizione dall’amministrazione comunale sono di due tipologie: la prima è riservata alle attività musicali, con una somma di 4.500 euro, mentre 1.500 euro sono destinati alle attività volte a favorire l’aggregazione giovanile.

Le richieste di contributo, complete di tutta la modulistica richiesta, dovranno essere trasmesse via Pec all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il prossimo 30 aprile alle 13. Informazioni e modulistica sono disponibili presso il sito istituzionale del Comune.

© Riproduzione riservata