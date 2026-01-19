Hanno preso avvio a Curcuris le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono del paese. Da ieri fino a martedì 20 gennaio una serie di iniziative religiose e civili organizzate dal Comitato e il parroco, in collaborazione con Comune e Pro loco.

Nella giornata di oggi, a partire dalle 17, il Santo Rosario e la Messa. Alle 18.30 verrà poi acceso il falò, in località “Cuccaurras - Casa del Cacciatore”. A seguire lo spettacolo con i fuochi d’artificio, la cena collettiva, musica e intrattenimento con il fisarmonicista Gianfranco Massa.

Domani, martedì 20, giorno di San Sebastiano Martire, dalle 10.30 la processione per le vie del paese, con partenza dalla Chiesa Parrocchiale e percorso che seguirà via San Sebastiano, via Garibaldi, via Assunta, via Chiesa, via Sassari, via Cagliari e di nuovo via Chiesa.

La processione verrà accompagnata dai suonatori di Launeddas. Alle 11 la Santa Messa Solenne, con panegirico di Don Marco Statzu, direttore della Caritas Diocesana. A seguire “Su Ballu e Cresia” e aperitivo offerto dal Comitato.

