Ha oltrepassato il secolo di vita e ha avuto ancora la volontà e la forza di andare a votare per il referendum, esercitando il suo diritto costituzionale. Tia Maria Antonia Trogu, nonnina di Scano di Montiferro ha dato così una lezione di educazione civica importante anche per le nuove generazioni.

Tia Maria Antonia Trogu, cento anni compiuti lo scorso 27 agosto, è arzilla e curiosa della vita, gode ancora di buona salute, grazie anche alle cure degli operatori sanitari di Villa Giavesu, comunità integrata di Cuglieri dove risiede da quasi un anno.

Mamma di tre figli, nonna e bisnonna, tia Maria Antonia è nata in un’epoca lontana, attraversando momenti storici profondi. Ha visto cambiare il mondo sotto i suoi occhi e ha saputo adattarsi con forza e dignità. Dalla semplicità della vita di una volta alle innovazioni di oggi, ha sempre mantenuto uno spirito curioso e una straordinaria capacità di apprezzare le piccole cose.

© Riproduzione riservata