Dopo un'attesa logorante finalmente vengono erogati i ristori agli agricoltori hobbisti cuglieritani: olivicoltori e viticoltori che hanno avuto tanti danni a causa dello sciagurato incendio del luglio 2021.

Complessivamente 2 milioni e 123mila euro di indennizzi a 368 coltivatori per i danneggiamenti alle colture, alle recinzioni, muretti a secco e beni immobili. Risorse per ridare slancio alle attività olivicola e viticola annientate dai terribili roghi. Peraltro, si sono create delle economie e «abbiamo chiesto alla Protezione Civile di riaprire il bando per erogare i ristori anche ad altri beneficiari», precisa il sindaco Andrea Loche.

Messa a dura prova la pazienza degli hobbisti, ecco ora le risorse indispensabili per rivitalizzare l’agricoltura: «Liquidiamo gli indennizzi dopo un lungo travaglio, necessario per le verifiche del caso. Questo risultato era uno degli obiettivi amministrativi che siamo riusciti a raggiungere. Non ripagheranno integralmente i danni subiti, però permetteranno di recuperare con vigore l’attività agricola e non abbandonare il territorio», aggiunge Loche.

L’Agenzia Laore effettuerà dei controlli a campione, come da normativa, per verificare la congruenza delle domande e delle erogazioni, informandone prontamente la Direzione Generale della Protezione Civile.

