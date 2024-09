Questa volta c’è persino una vecchia cucina. Da diversi giorni dà il benvenuto ai turisti che arrivano lungo la costa del Sinis per godersi l'ultimo sole della stagione, precisamente a Is Arutas, litorale da sempre più piú frequentato.

Fuori dai cassonetti che il Comune di Cabras a inizio estate ha sistemato per consentire ai vacanzieri di eliminare tutta l'immondizia accumulata in spiaggia, ci sono rifiuti di ogni genere. Gli incivili hanno abbandonato elettrodomestici di ogni tipologia. Ma anche pentole, stendini, ventilatori e sedie in plastica rotte.

I rifiuti (Foto Sara Pinna)

Evidente che si tratta di qualcuno che non arriva dalla spiaggia ma da qualche abitazione e che si voleva disfare di tutto ciò che non serviva più. Un danno d'immagine per il territorio del Sinis, ma anche per le casse del Comune visto che si tratta di rifiuti speciali. Eppure per smaltirli bastava semplicemente contattare gli operatori dell’ecocentro e concordare il ritiro. Ciò che colpisce di questo abbandono è che negli ultimi giorni si è verificato proprio in tutti i punti dove sono presenti i cassonetti per l’immondizia.

