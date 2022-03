Per la presenza di un cornicione pericolante, i Vigili del fuoco sono intervenuti in centro a Oristano.

La squadra 1A della sede centrale con l’autoscala hanno raggiunto via De Castro in corrispondenza di un’abitazione di tre piani. Alcune porzioni di cornicione erano già cadute al suolo, mettendo in pericolo i pedoni di passaggio.

Le parti pericolanti sono state staccate così da ristabilire la sicurezza della zona.

