Musica, incontri, riflessioni ma anche tanto divertimento. Il Comune di Cabras rende noto il calendario degli appuntamenti del progetto “Connessioni. La Forza della Comunità”, nato per aiutare gli adolescenti e le loro famiglie organizzando diverse attività con vari Enti tra cui la scuola, le istituzioni, le associazioni di volontariato, culturali e sportive, ma anche le organizzazioni religiose e le figure di riferimento nell'ambito della legalità.

Il 27 e il 28 novembre alle 16, nei locali della San Marco, ci saranno due incontri durante i quali si parlerà di promozione della salute, prevenzione delle dipendenze, strategie per costruire relazioni forti e positive. Lunedì 2 dicembre, alle 18, nell’auditorium del centro polivalente, è previsto un incontro pubblico con l’educatore e divulgatore pedagogico Lorenzo Braina, che tratterà il tema dell’educazione genitoriale degli adolescenti, con una conferenza dal titolo “Educare le adolescenze e uscirne quasi del tutto sani”. Si prosegue venerdì 6 dicembre, alle 10 al centro polivalente, con un incontro pubblico di supporto alla genitorialità curato dal Consultorio familiare dell’Asl dal titolo “Esplorare l’adolescenza: risorse genitoriali e supporto ai figli moderni”. Domenica 15 dicembre al centro polivalente spazio ai giovani e alle giovani per il progetto “Titans Comics”, una festa a tema. Sarà un’intera giornata dedicata al mondo dei fumetti, ai cos play, ai videogiochi e alla musica K-Pop. Il 16 dicembre presso l’asilo nido ci sarà il primo degli incontri organizzati dal Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano sul tema dell’educazione alla parità di genere e alle pari opportunità dedicati in modo particolare ai genitori.

Gli incontri si svolgeranno anche nel 2025. Il calendario 2024 si conclude il 18 e 19 dicembre con il secondo incontro organizzato in collaborazione con l’Asd Atletico “San Marco” e il Servizio Dipendenze e Consultorio Familiare della Asl. L’incontro è dedicato ai genitori dei ragazzi iscritti alla società sportiva e avrà come tema specifico “Adolescenti: salute e benessere”.

