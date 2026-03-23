Sarà un duello tra "ex" amici. A Siamaggiore, in vista delle elezioni comunali del 7 e 8 giugno, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, i giochi sono fatti. Pochi giorni fa ha svelato le carte l'attuale primo cittadino Davide Dessì che proverà a indossare nuovamente la fascia tricolore. Ora esce allo scoperto anche l'altro candidato. Nel paese del carciofo asce la lista civica “Insieme per Siamaggiore e Pardu Nou”, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative con Federico Erdas candidato alla carica di sindaco. Quarantacinquenne e imprenditore locale, Erdas ha già ricoperto incarichi amministrativi nel Comune, tra cui quelli di vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici. Il gruppo è composto da persone che hanno già maturato esperienza amministrativa nel Consiglio e nella Giunta comunale, affiancate da nuove figure. "La candidatura nasce dalla volontà del gruppo di offrire alla comunità una proposta amministrativa fondata su impegno, responsabilità e attenzione concreta ai bisogni del territorio - spiega Erdas che si era dimesso anni fa senza nascondere di non condividere il lavoro che stava portando avanti l'amministrazione - Il programma della lista affronta diverse tematiche ritenute centrali per il futuro della comunità: il potenziamento dei servizi socio sanitari ai cittadini e l’attenzione alla salute pubblica che non si esaurisce con la sola possibilità di avere una struttura integrata, ma anche con l’inserimento di servizi sanitari integrativi attualmente inesistenti, il sostegno agli studenti e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani, la valorizzazione dell’agricoltura locale, il miglioramento della sicurezza stradale e la promozione delle comunità energetiche per favorire la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico". Particolare attenzione è dedicata anche alla pianificazione urbanistica e alla gestione del rischio idrogeologico, soprattutto per la borgata agricola di Pardu Nou. «Crediamo fermamente che la partecipazione dei cittadini rappresenti il cuore della democrazia - conclude Erdas - E perché la democrazia si concretizzi è necessario dar voce a tutti. Per questo motivo si intende costruire un percorso condiviso basato sull’ascolto, responsabilità e impegno concreto per il futuro di Siamaggiore e Pardu Nou».



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