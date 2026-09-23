Oristano, ai familiari di Giuseppe Garau e Giovanni Manca le Medaglie d’OnoreLa consegna si terrà venerdì in occasione della ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale”
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In occasione della ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale” istituita dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2025, in Prefettura a Oristano, si svolgerà venerdì 25 settembre la consegna delle Medaglie d’Onore.
Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle 11:30, saranno consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari di Giuseppe Garau, militare, nato a Oristano il 6 gennaio 1913, internato allo “M.Stammlager VII – A”, a Moosburg in Germania.
E a Giovanni Manca, militare, nato a Norbello il 23 aprile 1917, internato nel lager “Hildesheimerstr.”, a Hannover in Germania. Durante la cerimonia sarà proiettato un video realizzato dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia.