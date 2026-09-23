Arte, tradizioni, produzioni locali, paesaggio e memoria si incontrano a Zeddiani per “Colori e Radici”, la manifestazione in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre che per due giornate animerà le vie, le piazze e alcuni dei luoghi più significativi del paese.

«Colori e Radici - dichiara Cristina Dessì, Assessore alla Cultura del Comune di Zeddiani - nasce dalla volontà di raccontare Zeddiani attraverso ciò che più profondamente lo rappresenta: la sua storia, le sue tradizioni, l’arte, il paesaggio e le produzioni del territorio. Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere pubblici diversi e di trasformare il paese, per due giornate, in uno spazio diffuso di incontro e partecipazione. Un’attenzione particolare è dedicata alla figura di Zia Veronica, alla sua arte e al legame con la comunità, ma anche alla valorizzazione dei nostri saperi, dei sapori locali e del patrimonio storico e culturale. Vogliamo che chi arriva a Zeddiani possa non soltanto assistere agli appuntamenti, ma entrare in contatto con l’identità del paese, conoscerne le storie e viverne i luoghi. Colori e Radici è soprattutto un invito a riscoprire il valore delle nostre radici e a trasformarle in una risorsa per il futuro della comunità».

Un programma costruito attorno a tre parole chiave – arte, sviluppo e tradizione – che invita residenti e visitatori a scoprire Zeddiani attraverso esperienze diverse: dalle esposizioni artistiche ai percorsi enogastronomici, dai laboratori dedicati alle ricette locali alle passeggiate nelle campagne, fino alla musica e alla valorizzazione del patrimonio storico e religioso. Al centro del progetto c’è anche il legame con Zia Veronica, pittrice naïf zeddianese alla quale sarà dedicata la quarta edizione dell’Estemporanea di pittura, quest’anno ispirata al tema “Zia Veronica e il ciclo dell’uva: dalla vite al vino”. Gli artisti dipingeranno per un’intera giornata tra le strade e le piazze del centro storico, confrontandosi con l’immaginario e la produzione dell’artista. L’estemporanea si svolgerà domenica dalle 8:30 alle 19:00, con un montepremi complessivo di 1.000 euro. Il programma prende il via sabato pomeriggio alle 16 con AgriTrekking, una passeggiata guidata di circa 5 chilometri con partenza da Piazza dello Zampillo. Un itinerario nelle fertili campagne di Zeddiani, tra peri selvatici, mele cotogne e fichi d’India, pensato per raccontare il territorio anche attraverso il suo paesaggio rurale. Alle 19, in piazza degli Ulivi, spazio ad Aperinsardu, appuntamento enogastronomico dedicato alla tutela e alla promozione della lingua sarda, realizzato in collaborazione con ANS – Assemblea Natzionale Sarda. La prima giornata si chiuderà alle 22:00, in Piazza Chiesa Madonna delle Grazie, con la Poker Band e lo spettacolo “I 4 Assi della Musica Italiana”, dedicato al repertorio di Fabrizio De André, Lucio Battisti, Lucio Dalla e Rino Gaetano. Sarà particolarmente ricco il programma della domenica, quando il paese si trasformerà in uno spazio da attraversare e scoprire. Dalle 10 alle 18, la chiesa della Madonna delle Grazie aderirà alle Giornate 2026 di Italia Romanica, con visite guidate alla chiesa romanica durante le quali sarà possibile ammirare anche “La Via Crucis di Zia Veronica”. L’arte sarà presente anche nelle strade con le Mostre d’arte diffusa, un’esposizione a cielo aperto delle opere di Zia Veronica, visitabile dalle 10:00 alle 18:30. Il Montegranatico ospiterà la pregiata Collezione civica, mentre nella Casa Comunale si potranno ammirare le opere di artisti, artigiani e hobbisti locali. Per chi vorrà conoscere il paese da una prospettiva diversa sarà inoltre attivo “Il Trenino delle Meraviglie”, con un tour guidato tra mostre diffuse, murales, edifici storici e luoghi di interesse di Zeddiani. Il servizio sarà disponibile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, con capolinea in via IV Novembre. Alle 11, in piazza degli Ulivi, partirà “Su Cumbidu”, visita guidata tra le mostre d’arte e le cantine del paese, accompagnata dalla degustazione della Vernaccia locale. Alle 12:30, in via Giuseppe Mazzini, sarà invece il momento di “Sapori in Piazza”, percorso gastronomico curato dalla Pro Loco che metterà al centro tre produzioni legate al territorio: riso, pomodori e carciofi di Zeddiani. Il ticket pasto avrà un costo di 5 euro e sarà disponibile presso l’infopoint. La tradizione dolciaria sarà protagonista alle 16, al Centro di Aggregazione Sociale, con “Dolci Tradizioni”, cooking lab per adulti curato dalla Pro Loco nel quale i partecipanti impareranno a preparare le rosette, dolce tipico zeddianese. “Colori e Radici” dedica diversi momenti anche ai più piccoli. Alle 11:00, nel piazzale della ex scuola elementare, il laboratorio “Piccoli Pasticcioni”, curato da Roberta Bastamangiare, accompagnerà i bambini nella preparazione dei ravioli al pomodoro, attraverso una ricetta semplice basata sui prodotti locali. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, al Montegranatico, sarà invece proposta l’attività “Storie d’Uva”, laboratorio creativo rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzato in contemporanea con il cooking lab dedicato agli adulti. A chiudere le due giornate sarà “Boghes e Ballos”, in programma domenica alle 19:30 in Piazza Chiesa Madonna delle Grazie: un concerto conclusivo dedicato alla musica e ai balli della tradizione sarda, pensato per trasformare l’ultimo appuntamento della manifestazione in un momento collettivo di festa. Con Colori e Radici, Zeddiani propone così un racconto corale del proprio territorio, mettendo in relazione patrimonio artistico, cultura contadina, produzioni agroalimentari, lingua, paesaggio e tradizioni popolari. Non una semplice successione di appuntamenti, ma un itinerario diffuso che invita a entrare nel borgo, attraversarlo e conoscerlo attraverso i suoi luoghi, le sue storie e i suoi sapori. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.colorieradici.it. Colori e Radici è un evento promosso dal Comune di Zeddiani con il sostegno della Regione e Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali.

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