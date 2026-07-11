Mare più sicuro e non solo. A partire da oggi è attivo il servizio di salvataggio a mare che prevede la presenza di una postazione fissa per la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti.

La copertura del servizio è garantita dalle 9 alle 19. La postazione si trova all'altezza della strada 27, in corrispondenza dell'edificio comunale sede del centro ambientale, dell'associazione Anda e di Forestas. In vicinanza della postazione è stata posizionata una passerella per facilitare l'accesso alla spiaggia, sono presenti inoltre degli stalli di sosta dedicati alle persone con problemi motori e ai veicoli di soccorso.

Come è anche disponibile la sedia job donata al Comune dal comitato dei festeggiamenti del Santissimo Redentore 2017, a disposizione di tutte le persone che hanno necessità di un supporto per entrare in acqua. La postazione è dotata anche di un defibrillatore. Il Comune ricorda poi alcune regole da rispettare. L'accesso agli animali d'affezione è consentito ad esempio solo nel tratto di spiaggia a cavallo della strada 25 ovest (tra la spiaggia 24 e 25) e nel tratto di spiaggia lungo la strada 29 ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia).

L'amministrazione ricorda poi che è vietato accedere alla pineta litoranea con automezzi dotati di marmitta catalitica, di accendere fuochi, di fumare in spiaggia e di abbandonare rifiuti.

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