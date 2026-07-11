Boroneddu, auto si ribalta sulla provinciale 15Accertamenti in ospedale per il conducente, illeso il passeggero
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Incidente questa mattina sulla provinciale 15, all’altezza di Boroneddu.
Una vettura ha perso il controllo vicino a una curva e si è ribaltata. Inviata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha provveduto alla messa in sicurezza.
Due gli occupanti della macchina: il conducente è stato preso in carico dal servizio sanitario e portato all'ospedale San Martino di Oristano per accertamenti, illeso invece il passeggero.
Presenti sul posto le forze dell'ordine.
(Unioneonline)