Si aggiunge un altro tassello al progetto della rete ciclabile di Oristano. Il Comune ha avviato la procedura per affidare i lavori sulla circonvallazione, nel tratto compreso tra via Campanelli e viale Repubblica, e per completare le corsie ciclabili di viale Brianza. L’intervento è finanziato dalla Regione e ha un quadro economico complessivo di un milione di euro.

Il progetto comprende il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica, l’adeguamento degli attraversamenti, le delimitazioni e l’illuminazione, oltre alla realizzazione dei percorsi. L’importo dei lavori è stato quantificato in 773.983 euro.

Il nuovo passaggio riguarda ora la gara. Il Comune procederà con una procedura negoziata senza bando, invitando almeno cinque operatori economici attraverso SardegnaCAT. Le imprese saranno individuate dall’elenco formato dall’amministrazione: alla manifestazione di interesse avevano risposto più di venti operatori in possesso dei requisiti e si è quindi fatto ricorso al sorteggio previsto dall’avviso.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, sulla base del maggior ribasso percentuale offerto. Le offerte dovranno essere presentate entro il 28 settembre, mentre l’apertura è fissata alle 9.30 del 29 settembre. Dalla consegna dei lavori decorreranno infine i 180 giorni previsti per completarli.

© Riproduzione riservata