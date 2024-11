Per festeggiare in piazza l’arrivo del 2025 il Comune mette in campo 100mila euro. In che modo è ancora da valutare: la Giunta Sanna ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di proposte da parte di operatori economici, associazioni ed enti del terzo settore.

C’è tempo fino a venerdì 15 per presentare la propria candidatura, che dovrà specificare il tipo di spettacolo, gli artisti coinvolti (con un occhio di riguardo alla fascia di pubblico più giovane) e tutto ciò che implica l’organizzazione dell’evento: allestimento del palco, piano di sicurezza e sanitario, allestimento di camerini, di impianti di illuminazione e amplificazione, collaudo delle strutture, servizi d'ordine, direzione artistica, campagna di comunicazione e promozione, oltre ovviamente al ripristino dei luoghi.

Insomma, un pacchetto completo per il quale, nel caso in cui la cifra stanziata dovesse risultare insufficiente, il promotore può offrire una quota di cofinanziamento tramite risorse proprie o facendo ricorso alle sponsorizzazioni. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta nell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e inviata via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comun.oristano.it.

