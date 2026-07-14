Le ultime reti arancioni devono sparire prima che si accendano le luci degli spettacoli. A Torregrande è una corsa contro il tempo per chiudere l’ultimo cantiere del lungomare e consegnare la piazza della Torre in tempo per i primi grandi eventi dell’estate. Dopo tre anni di lavori, la borgata vede ormai il traguardo: il mare è tornato protagonista della passeggiata, mentre gli operai sono ancora al lavoro sull’ultimo tratto davanti alla torre spagnola.

Giovedì la piazza dovrà ospitare la serata dei balli sardi, sabato sarà il turno della cover band “Pinguini Tattici Spettacolari”. Il Comune punta a rendere l’area utilizzabile già per questi appuntamenti. L’assessore al Turismo Simone Prevete conferma che il palco sarà montato e che l’eventuale fascia ancora interessata dai lavori non impedirà lo svolgimento delle manifestazioni.

Tra residenti, operatori e villeggianti prevale il sollievo per una riqualificazione attesa a lungo e arrivata nel pieno della stagione turistica. Il nuovo lungomare convince e alimenta le aspettative di rilancio della borgata, anche se non mancano osservazioni sui dettagli ancora da completare.

L’attenzione si concentra soprattutto sulla nuova piazza della Torre, realizzata con soluzioni differenti rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali, e su alcuni aspetti della gestione quotidiana, come la raccolta dei rifiuti, la necessità di aumentare i cestini e di garantire una manutenzione costante.

Con il cantiere ormai ridotto agli ultimi interventi e gli arredi ancora da installare, Torregrande si prepara ad affrontare la sua estate con un lungomare finalmente restituito a residenti e turisti.

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