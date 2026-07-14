Due arresti e il sequestro di circa mezzo chilo di cocaina, oltre a hashish e marijuana. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Macomer, condotta a Magomadas, che ha portato all'arresto in flagranza di un 46enne e di un 41enne, entrambi residenti nel paese. L'indagine è nata dopo alcuni servizi di controllo del territorio, durante i quali i militari avevano notato un insolito via vai di persone in un'abitazione nella disponibilità dei due uomini. La successiva perquisizione ha permesso di accertare che l'immobile era utilizzato come deposito della droga.

All'interno della casa sono stati sequestrati circa mezzo chilo di cocaina, in parte ancora in pietra e in parte già suddivisa in dosi, alcune delle quali nascoste in una scatola di caramelle in metallo. Trovati anche hashish, marijuana, sostanza da taglio, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sequestrati inoltre oltre 2.500 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio, e un'agenda con annotazioni di nomi e cifre che, secondo gli inquirenti, sarebbe riconducibile alla gestione della cessione della droga.

(Unioneonline/v.f.)

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