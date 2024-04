Il prossimo fine settimana a Cabras torna l'appuntamento con l’ambiente.

Il Comune, in collaborazione con i ragazzi della Consulta giovani e con gli operatori dell’Area marina protetta del Sinis, organizza altre due giornate durante le quali i volontari del paese si prenderanno cura del territorio spesso maltrattato da vandali.

Sabato 13 aprile è prevista nuovamente la pittura delle panchine con la terza giornata di “Puliamo piazza Stagno”. Domenica 14 invece andrà in scena una nuova giornata ecologica per eliminare i rifiuti dal litorale di Maimoni e da quello di S'Archeddu 'e sa canna. Ma non solo. Domenica scorsa infatti sono scesi in campo il ragazzi della Leva 63 e i coristi del coro Santa Barbara. Sia nel lungo stagno ma anche a Solanas. Loro, grazie ad un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale, si prenderanno cura di alcune aree del paese.

«Ci sono persone che hanno così a cuore la nostra cittadina da volersene occupare in maniera volontaria, regalandoci spazi verdi curati e puliti - commenta l’assessore comunale all'Ambiente Carlo Carta - Ringrazio personalmente quelle persone per il loro spiccato senso civico. Un esempio per tutti».

