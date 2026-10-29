Via libera dal Consiglio provinciale alla destinazione di nuove risorse per scuola, viabilità, ambiente e personale. Tra queste spicca l'incremento di 159 mila euro per il supporto degli studenti con disabilità. Anticipazione al 2026 di 2 milioni di euro già programmati per gli interventi sulle strade provinciali 10 e 14. Alla viabilità sono destinati inoltre circa 565 mila euro di fondi regionali per manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza delle tratte urbane, ai quali si aggiungono 400 mila euro per una disponibilità complessiva vicina al milione. Per le scuole rimodulato il finanziamento da 242 mila euro destinato al rifacimento delle coperture dell'Istituto Agrario di Bosa. Per l’ ambiente trovano spazio 223 mila euro al contrasto alle specie invasive, 10 mila euro per il recupero delle plastiche dai fiumi e 170 mila euro di avanzo vincolato per attività ambientali e ripopolamento faunistico. Previsti anche 134 mila euro per il personale nell'ambito dell'attuazione del comparto unico. Il provvedimento è stato approvato con il voto contrario dell'opposizione, che ha espresso perplessità sulla distribuzione territoriale degli interventi. Unanimità invece alla variazione del Programma triennale dei lavori pubblici, che inserisce ulteriori 5,9 milioni di euro per la manutenzione della rete viaria provinciale e il rifinanziamento della palestra di Bosa con 450 mila euro nel triennio.

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