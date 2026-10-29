C'è spazio anche per chi non è più giovane. Il Comune di Baratili ha infatti istituito la Consulta della Terza Età. L'obiettivo dell'amministrazione è diffondere una cultura che valorizzi le persone anziane e favorire lo sviluppo di interventi che ne garantiscano l'autonomia, permettendo loro di rimanere attivamente impegnate nel contesto sociale. La Consulta, come previsto dal relativo regolamento, potrà promuovere iniziative rivolte al mondo degli anziani, come seminari, incontri, dibattiti e iniziative sui problemi inerenti alle tematiche di interesse sociale, e potrà inoltre fornire pareri sia autonomamente che su richiesta del Consiglio comunale e della Giunta. Possono farne parte tutti i cittadini di Baratili San Pietro che abbiano compiuto i 67 anni, previa presentazione di una richiesta. I soci iscritti fanno parte dell'Assemblea. Ora spetta al sindaco convocare la riunione in cui si procederà all'elezione del consiglio direttivo e del presidente.

© Riproduzione riservata