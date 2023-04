Per i giovani di Cabras sarà un’opportunità di lavoro.

È rivolto soprattutto ai ragazzi residenti a Cabras il bando pubblicato per l’assegnazione pluriennale dei terreni comunali liberi e soggetti a vincolo di uso civico. I lotti che potranno trasformarsi in una risorsa economica grazie alla coltura agraria o al pascolo brado sono in tutto 48.

Il Comune di Cabras ha deciso di assegnare specifiche premialità a chi non ha mai avuto terre civiche in concessione e in base alla tipologia colturale prescelta, con l’assegnazione di maggiore punteggio in caso di coltivazioni che garantiscono un prodotto di alta qualità. Saranno avvantaggiati i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Verrà data precedenza però ai giovani agricoltori compresi tra i diciotto e i quarant’anni che hanno avviato l’attività da meno di cinque anni o che non sono mai stati titolari di partita iva agricola. A seguire avranno diritto all’assegnazione le società agricole, quindi gli agricoltori non iscritti alla Camera di Commercio e all’Inps.

Infine gli altri cittadini non legati alla professione agricola. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 maggio. Allo scadere del bando verrà esaminata tutta la documentazione per poi pubblicare la graduatoria provvisoria, assegnando dieci giorni per le relative osservazioni. Successivamente le terre verranno assegnate ai vincitori.

