Percorsi per passeggiare, sia a piedi che in bici. E basta degrado. Per il lungo stagno, quello che doveva essere da sempre il fiore all’occhiello del paese, arriva una nuova vita. Il Comune di Cabras ha dato il via al primo lotto di lavori che prevedono la valorizzazione del percorso naturalistico e turistico intorno allo stagno, un intervento che intende restituire alla fruizione dei residenti e dei visitatori l’area prospiciente la laguna.

L’obiettivo sarà raggiunto grazie ai finanziamenti della Programmazione Territoriale regionale, per un totale di 950mila euro suddivisi in due lotti a cui si aggiunge un terzo progetto acquisito dal bando Gal per 180mila euro, i cui lavori consentiranno per la prima volta di migliorare la qualità delle acque piovane intercettate dalla rete cittadina in ingresso nello stagno.

«Si tratta della riqualificazione di una delle aree che maggiormente identificano Cabras, che oggi prende il via dopo un lungo e articolato percorso di progettazione e autorizzativo - ha detto il sindaco Andrea Abis - Stiamo agendo su una zona a forte tutela ambientale e paesaggistica che ha richiesto un’attenzione particolare durante tutto l’iter preparatorio iniziato nel 2019. L’operazione di riqualificazione appena avviata ripristina il camminamento pedonale e ciclabile partendo dalla via Gallura per arrivare alla piazza Stagno e proseguire con un secondo lotto di lavori fino all’area panoramica di Su Pottu. Un lungo percorso di particolare pregio naturalistico che sarà possibile percorrere a piedi o in bicicletta in maniera agevole da parte di tutti».

