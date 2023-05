Consultare il documento per poi presentare delle osservazioni ora è più facile. Sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cabras le schede e le tavole del Piano Particolareggiato del Centro Matrice, adottato dal Consiglio Comunale lo scorso 12 aprile.

Ciò vuol dire che da oggi chiunque può comodamente scaricare e visionare i documenti attraverso il link presente sul sito.

Si apre dunque la fase della consultazione pubblica.

Le osservazioni al Piano potranno essere presentate solo dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Come fanno sapere dal Comune di Cabras, «il Piano si presenta come uno strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia di quella parte dell’abitato compresa nel perimetro storico, e fa parte di un percorso di pianificazione più ampio, volto a intervenire nell’ambito della rigenerazione urbana, nel riuso e salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici del centro di Cabras e della frazione di Solanas».

Lo strumento è costituito da circa 1500 schede, una per ogni edificio che si affaccia sul centro matrice, corredate da una guida di indirizzi coerenti. Ogni abitazione in sostanza ora, dopo uno studio certosino da parte di esperti, ha una sorta di carta d’identità.

Per ogni immobile è stata identificata la datazione, considerando come storico quello edificato prima del 1950, e sono state realizzate due tabelle indicative: quella contenente le prescrizioni da seguire in vista di un intervento edilizio e quella che suggerisce delle indicazioni, come una sorta di vademecum di consigli utili per un migliore risultato dell’operazione.

