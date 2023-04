Gli obiettivi della manifestazione sono tre: offrire al cittadino, ma anche al visitatore, un’opportunità per svolgere una attività ricreativa all’aperto, promuovere i beni culturali attraverso la canalizzazione dei partecipanti ai siti culturali e ambientali del territorio e infine arricchire, ampliare e variare l'offerta per la scelta del Sinis di Cabras come meta di vacanza.

Il Comune di Cabras guidato dal primo cittadino Andrea Abis è al lavoro per organizzare la tradizionale ciclopedalata che da tantissimi anni riunisce cittadini cabraresi e non. Appuntamento come sempre il primo maggio.

Un corteo lunghissimo di biciclette partirà da piazza don Sturzo, centro storico di Cabras, dove verrà effettuata l’iscrizione alla manifestazione, intorno alle 8,30. Fino ad arrivare alla borgata marina di San Giovanni di Sinis, circa due ore dopo.

I partecipanti alla manifestazione sportiva e culturale trascorreranno l’intera giornata nel litorale. Sarà un modo per godersi il mare ma anche per visitare i siti archeologici.

Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro verso Cabras, percorrendo il tragitto inverso. Tutti partecipanti indosseranno come sempre una maglia uguale.

Durante la gita sulle due ruote sarà presente la polizia locale.

