Cabras, sequestrati 175 chili di pesce senza tracciabilità in due ristorantiNei giorni scorsi sono stati, invece, sequestrati 18 chili di seppie
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Maxi sequestro di prodotto ittico privo di tracciabilità in due ristoranti di Cabras. Ieri mattina, 28 agosto, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano, durante un controllo sulla filiera della pesca, ha scoperto all’interno di un locale ben 157 chilogrammi di pesce e molluschi conservati senza la documentazione necessaria.
Il prodotto – ricciole, polpi, seppie e filetti di triglie – era conservato in buste trasparenti all’interno di un congelatore. Al titolare del ristorante è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.500 euro, mentre l’intero quantitativo è stato sequestrato.
L’operazione segue un intervento analogo compiuto nei giorni scorsi, sempre a Cabras, dove erano stati rinvenuti e sequestrati 18 chili di seppie prive di certificazione sulla provenienza.
(Unioneonline/Fr.Me.)