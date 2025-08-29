Maxi sequestro di prodotto ittico privo di tracciabilità in due ristoranti di Cabras. Ieri mattina, 28 agosto, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano, durante un controllo sulla filiera della pesca, ha scoperto all’interno di un locale ben 157 chilogrammi di pesce e molluschi conservati senza la documentazione necessaria.

Il prodotto – ricciole, polpi, seppie e filetti di triglie – era conservato in buste trasparenti all’interno di un congelatore. Al titolare del ristorante è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1.500 euro, mentre l’intero quantitativo è stato sequestrato.

L’operazione segue un intervento analogo compiuto nei giorni scorsi, sempre a Cabras, dove erano stati rinvenuti e sequestrati 18 chili di seppie prive di certificazione sulla provenienza.

