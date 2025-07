Da poche settimane sono stati installati i cestini per le cartacee, ma a poco servono. Piazza Stagno, a Cabras, continua a essere nelle mani degli incivili.

Nonostante la presenza dei contenitori che il Comune ha voluto posizionare in vari angoli di tutta la zona, i ragazzi che la sera si radunano a pochi metri dallo stagno lasciano in terra di tutto e di più.

La mattina presto c'è una distesa di rifiuti di ogni genere: cartoni delle pizze, tantissime bottiglie in vetro e di plastica, buste di patatine e fazzoletti sporchi. Una brutta cartolina per uno dei fiori all'occhiello del paese. Ma c'è anche un altro problema. Alcuni di questi cestini molto spesso sono pieni di buste con dentro rifiuti domestici. Spesso c'è chi butta anche sterpaglie dopo magari aver pulito il proprio cortile di casa. Anche questa è un'immagine non bella da vedere per i tanti turisti che passeggiano nel paese.

Il sindaco Andrea Abis commenta: «Purtroppo il problema non passa. Stiamo cercando in tutti i nodi di sconfiggere questa stupida maleducazione, ma è dura. Noi conosciamo bene questi ragazzi, sono stati ripresi più volte ma negano sempre. Allo stesso tempo però il Comune raccoglie sempre tutto ciò che viene abbandonato in terra. Gli operai però non dovrebbero fare questo, per noi si tratta di una perdita non indifferente, sia di tempo che di denaro. Chiedo ai giovani di riflettere, il dispetto viene fatto a tutta la comunità. Per quanto riguarda invece l'utilizzo sbagliato dei cestini da parte dei cittadini, purtroppo questo fenomeno non sta accadendo solo in piazza Stagno».

© Riproduzione riservata