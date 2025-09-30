Le scuole sono cominciate ormai da quasi un mese ma a Cabras ancora non è attivo il servizio della mensa scolastica. Le iscrizioni per accedere al servizio sono partite infatti lo scorso 26 settembre e per partecipare c'è tempo fino al 5 ottobre. Il Comune fa sapere che chi ha dei dubbi o non riesce ad inserire i dati sulla pagina presente nel sito istituzionale, può rivolgersi agli uffici scrivendo una mail all'indirizzo affari.generali@comune.cabras.or.it .

Sono ammessi al servizio gli studenti iscritti alla scuola dell'infanzia di Solanas, a quella di via De Gasperi e in infine a quella primaria di via Cesare Battisti. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online.

Per l'accessorio è richiesto lo Spid. Il servizio, salvo imprevisti, partirà il 13 ottobre. I costi verranno calcolati in base all'Isee. Fino a 15mila euro il costo è di tre euro al giorno, fino ai 25mila euro invece 3 euro e 50, da 25 mila euro in sù il pasto costerà tre euro e 80 centesimi.

La tariffa invece per i non residenti è fissa: 6 euro e 50. È prevista una riduzione della tariffa del buono pasto pari al 50% se nel medesimo anno scolastico 2 o più figli frequentano la mensa della stessa. La gestione del servizio sarà assicurata anche con l'apposita app Simeal Evo che i genitori potranno utilizzare per la gestione delle presenze ed i pagamenti.

© Riproduzione riservata