In cattedra al posto dei professori ci sono i vigili urbani. I ragazzi invece non studiano solo storia e matematica ma anche come ci si comporta in strada. A Cabras oggi è partito il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole e promosso dal Comune lagunare.

Stamattina gli studenti della quinta elementare della scuola di via Cesare Battisti hanno imparato a conoscere gli stop, i sensi unici, le precedenze e i semafori. Si sono messi alla prova anche in sella al simulatore di guida di una bicicletta. Gli agenti della polizia locale hanno spiegato alle bambine e ai bambini le principali regole da rispettare sulla strada e ognuno ha avuto modo di fare un tour virtuale nel centro urbano.

Il progetto proseguirà coinvolgendo anche la classe 5° della scuola primaria di Solanas e il triennio di scuola secondaria di primo grado.

© Riproduzione riservata