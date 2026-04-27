Pronti, partenza, via. A partire dal prossimo primo maggio prenderà ufficializzare l'avvio del servizio estivo di sosta sul litorale del Sinis. Il servizio entrerà subito a regime nelle località di San Giovanni di Sinis e Is Arutas, dove la sosta sarà a pagamento fino al 2 novembre.

Seguiranno progressivamente anche le altre località del litorale: Mari Ermi, Maimoni, Funtana Meiga e Mare Morto, per le quali il servizio sarà attivo il 30 e il 31 maggio, l'1 ee il 2 giugno, il 6 e il 7 giugno, per poi proseguire in maniera continuativa dal 13 giugno al 20 settembre, con chiusura nelle ultime date del 26 e 27 settembre. Ma non è tutto: per la prima volta entrerà nelle aree regolamentate dalla sosta anche Corrighias, anche se non è ancora stata fissata una data certa.

Area privata da sempre presa d'assalto dai camperisti. La campagna abbonamenti prenderà invece il via domani, martedì 28 aprile, presso il centro polivalente di via Tharros, con apertura continuativa dell'ufficio per due settimane, senza giornate di chiusura, con i seguenti orari: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13; il mercoledì dalle 15 alle 19. Sono comprese le giornate di venerdì 1 maggio, domenica 3 e domenica 10 maggio, dalle ore 9 alle ore 13. Successivamente, il servizio proseguirà dal lunedì al sabato con gli stessi orari. Anche per la stagione in arrivo l'ufficio sarà presidiato da due operatori e l'abbonamento verrà rilasciato sotto forma di vetrofania dotata di codice QR, da applicare all'interno del parabrezza del veicolo.

Le vetrofanie sono le stesse dello scorso anno; chi ne fosse sprovvisto potrà richiederne una nuova direttamente in sede. Per i nuovi abbonamenti sarà necessario presentare un documento di identità e la carta di circolazione, mentre per i rinnovi non sarà richiesta documentazione specifica. Resta inoltre attiva la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento online tramite la piattaforma Muvin.it, attualmente accessibile da smartphone. Le tariffe rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione. Contemporaneamente prenderà avvio anche il servizio di gestione dei servizi igienici lungo il litorale, con sei strutture distribuite tra Is Arutas, San Giovanni di Sinis e Mari Ermi.

L e strutture saranno aperte quotidianamente, a San Giovanni dalle 10 alle 18 ea Is Arutas e Mari Ermi dalle ore 11 alle 18, costantemente presidiate e sottoposte a regolare pulizia. L'utilizzo del servizio prevede un costo di un euro. «Con il mese di maggio si attiva il presidio delle spiagge libere del Sinis e partono i servizi necessari per garantire una fruizione più ordinata e sicura delle nostre coste insieme al decoro, la sicurezza e la tutela dell'ambiente – dichiarano l'assessore alla Viabilità Enrico Giordano e l'assessore all'Ambiente Carlo Carta – San Giovanni di Sinis e Is Arutas sono le prime località ad attivarsi perché già frequentate in modo intenso. Oltre al sistema di gestione della sosta, che assicura ordine e presidio delle aree soprattutto come misura di prevenzione incendi, diventano operative anche le rispettive strutture permanenti dei bagni pubblici e, durante la stagione, l'importante servizio di raccolta rifiuti per i fruitori delle spiagge. Nel frattempo, continuano le operazioni di sistemazione delle strade di accesso, taglio delle erbacce e manutenzione delle passerelle di tutto il litorale, procedura necessaria per accogliere al meglio i numerosi visitatori che scelgono di vivere il Sinis durante il periodo estivo».

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