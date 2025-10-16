Numeri da capogiro. A un mese dalla conclusione, il Festival della Bottarga 2025, si conferma come una delle manifestazioni più partecipate e rappresentative dell'anno in Sardegna. Dal 19 al 21 settembre, Cabras ha accolto oltre 10 mila visitatori, trasformando il borgo lagunare in un palcoscenico diffuso di sapori, cultura e convivialità.

I numeri di un'edizione da record sono stati forniti oggi dal Comune, uno degli organizzatori dell'evento. Durante le tre giornate, il pubblico ha potuto vivere un programma denso di appuntamenti tra show cooking, musica, laboratori e spettacoli, distribuiti in due grandi location, la Peschiera Mar'e Pontis e Piazza Don Sturzo, e su due palchi attrezzati, che hanno ospitato spettacoli musicali e performance artistiche. A firmare le esperienze gastronomiche sono stati oltre venti tra chef e cuochi provenienti da tutto il mondo, che hanno utilizzato più di sette chilogrammi di bottarga per le preparazioni dal vivo. Ben 100 invece i chilogrammi complessivamente dai produttori presenti durante i tre giorni del festival. Oltre tremila pasti preparati, più di 450 partecipanti alle degustazioni guidate e ben undici espositori che hanno messo in mostra le eccellenze agroalimentari del territorio sono solo alcuni dei numeri dell'edizione record di quest'anno.

“Il Festival della Bottarga 2025 – afferma il sindaco Andrea Abis – ha segnato un punto di svolta nella promozione dell'identità e delle eccellenze di Cabras, capace di unire tradizione e innovazione e di confermarsi centro propulsore di cultura e turismo sostenibile nel Sinis”. Non solo bottarga, anche le attività collaterali hanno riscosso un grosso successo: 2.500 i visitatori che hanno scelto di scoprire i musei e i siti archeologici del territorio, mentre la ruota panoramica “Sinis dall'alto” ha contato 2.000 biglietti venduti. L'edizione 2025 ha portato sul palco grandi nomi della cucina italiana e internazionale. Accanto al cabrarese Salvatore Camedda, ambasciatore gastronomico del Sinis e volto storico della manifestazione, si sono alternati Davide Oldani, Max Mariola, Giovanni Pilu, Ciccio Vitiello, Simona Balia, Imma Diana, Salvatore Ticca, Roberto Paddeu e Vincenzo Sorvillo, protagonisti di showcooking che hanno esaltato la bottarga di muggine di Cabras. Dietro il successo dell'evento si è mossa una macchina organizzativa composta da circa 200 persone, tra volontari, tecnici, operatori della sicurezza, fonici, fotografi, giornalisti e social media manager, che hanno lavorato per garantire un'organizzazione impeccabile. E intanto oggi è stata resa nota anche la data del prossimo Festival: andrà in scena il 18, 19 e 20 settembre 2026. L'obiettivo è ambizioso: superare i numeri record del 2025.

