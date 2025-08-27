Nel litorale del Sinis in tanti continuano a non rispettare le regole, nonostante le tante richieste e appelli da parte del Comune di Cabras durante tutta l'estate.

Disagi soprattutto nella borgata marina di San Giovanni di Sinis dove tantissimi continuano a utilizzare i cestini delle cartacce per buttare le buste con dentro i rifiuti domestici. Con però tutti i disagi del caso. Non solo non è una bella cartolina per chi passeggia, ma la notte gli animali, cinghiali ma anche cani, rovesciano a terra i sacchi in cerca di cibo. Eppure anche nella borgata ldel Sinis il ritiro della differenziata porta a porta è attiva ogni mattina. Ma in tanti preferiscono non rispettare le regole.

Il Comune di Cabras aveva annunciato che avrebbe intensificato i controlli per fermare i maleducati, ma il fenomeno non si placa. Ma non solo. Nonostante la presenza della transenna che vieta il passaggio (con tanto di cartello) nell’ultima passerella che si trova andando verso Tharros, inagibile per le condizioni di degrado, molti la utiizzano ugualnente sprezzanti dei rischi e pericoli che si corrono.

