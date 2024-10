Proseguono i lavori per la valorizzazione del percorso naturalistico attorno allo stagno di Cabras.

Il progetto è un primo passo verso una più ampia riqualificazione dell’area che, una volta completato, avrà l’obiettivo di innalzare la qualità paesaggistica con interventi che daranno vita al nuovo fronte stagno della cittadina lagunare.

«L’intervento si basa su due filoni principali, quello della messa in sicurezza e della fruibilità dell’area del belvedere della laguna - spiega spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano - Dopo la prima parte dei lavori avviati nel 2023 ora ci dedichiamo in particolare alla realizzazione di due ordinate aree di sosta nella zona della torre di Su Potu, accessibili dalla SP6, e alla riqualificazione dei sentieri pedonali sterrati, camminamenti che renderanno facilmente fruibile il percorso a piedi, ma anche su bici, con passeggini o sedie a rotelle».

Le due aree di sosta che si affacciano sulla Strada Provinciale saranno protette da guardrail, rivestiti in legno, e saranno mantenute in terra battuta ma trattate con materiali che ne garantiscono una buona conservazione nel tempo. A delimitare le due zone di stallo, segnalate con vernici spartitraffico, saranno posizionati dei cordoli in legno. L’intero progetto prevede nel prossimo futuro anche una riqualificazione con restauro degli antichi manufatti. L’area della Torre Su Potu funge da porta di ingresso tra Cabras e la sua costa, ma anche con le aree sportive presenti e con l’importante nodo culturale che parte dal Museo. In piena sintonia con la presenza di numerose specie avifaunistiche, nel percorso non potevano mancare i punti di osservazione, i cosiddetti Castius. Lungo i camminamenti sarà presente una cartellonistica informativa.

«Un nuovo affresco in questo grande dipinto di bellezza di natura e paesaggio che è il fronte stagno che, passo dopo passo, stiamo riqualificando per restituire decoro nella piena fruibilità e accessibilità dell’area - spiga il sindaco Andrea Abis - Incentivare le passeggiate nel lungo stagno, fare in modo che venga vissuto quotidianamente dai nostri concittadini e dai visitatori ci consentirà di annullare la percezione storica della laguna come luogo a margine, retrostante rispetto allo spazio urbano. Diventerà invece, sempre di più, un incantevole percorso culturale e naturalistico che racconterà Cabras».

Gli interventi rientrano all’interno di diversi finanziamenti relativi alla Programmazione Territoriale e ai bandi Gal, con un investimento complessivo di circa 1.225.000 mila euro.

© Riproduzione riservata