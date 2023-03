Avvicinare i giovani ai libri attraverso un’avventurosa gara di lettura.

Era questo l’obiettivo del concorso “Lettura che Avventura” proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cabras e organizzato dalla biblioteca con la collaborazione del dirigente e degli insegnanti dell’Istituto comprensivo.

Oggi, nell'aula magna della scuole medie del paese, c’è stata la cerimonia di premiazione del concorso che si è svolto da maggio a dicembre del 2022. Il requisito minimo richiesto era quello di leggere almeno tre libri.

L’obiettivo è stato ampiamente superato raggiungendo anche l’incredibile numero di trenta volumi in pochi mesi.

Un impegno che ha visto i ragazzi destreggiarsi tra studio e lettura di piacere che oggi è stato premiato attraverso dei buoni in denaro da utilizzare proprio per l’acquisto di nuovi libri.

«Questo è un evento di gratificazione anche per l’amministrazione comunale, che si è potuto realizzare grazie alla fattiva collaborazione tra biblioteca e scuola - ha detto il sindaco Andrea Abis - Un progetto che vogliamo riproporre negli anni a venire».

«Chi legge ha modo di conoscere mondi sconosciuti e noi oggi premiamo non solo la voglia di lettura ma anche il coraggio di avventurarsi in una nuova realtà - ha affermato la consigliera delegata ai Servizi bibliotecari Paola Deiala - L’augurio è quello di raccogliere tutto ciò che i libri possono donare, perché la lettura ha la capacità di rendere più grandi le persone, non di statura o età, piuttosto accrescendo la loro intelligenza».

Padrino dell’evento è stato Tonino Oppes, giornalista e autore di numerosi libri per ragazzi e bambini. Il primo premio è stato vinto dalla classe 5°A e il secondo dalla 4°B. A distinguersi per il numero di libri presi in prestito dalla biblioteca e letti nel periodo del concorso sono stati singolarmente anche tre alunni: Luca Matta della classe 4°B si è classificato al primo posto, Lorenzo Casula della classe 1°A della scuola secondaria di primo grado e Gaia Dessì della 5°D di Solanas.

