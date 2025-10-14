La Cantina Contini 1898, con sede a Cabras, è stata insignita del prestigioso Premio “Eccellenze Italiane 2025”, riconoscimento che celebra le storie esemplari del panorama imprenditoriale, culturale e artistico italiano.

Il premio, conferito dal Progetto Eccellenze Italiane, fondato dal giornalista Piero Muscari e giunto alla nona edizione, è stato consegnato, in nome dell’azienda, ad Alessandro Contini, presidente della Cantina Contini.

Il premio riconosce il percorso imprenditoriale della Contini che, nel solco di una tradizione familiare lunga oltre un secolo, ha saputo rinnovare l’azienda di Cabras con visione, passione e radicamento nel territorio.

In particolare, l'azienda vitivinicola è stata in grado di «custodire l’anima del Sinis, salvando la Vernaccia dall’oblio e trasformandola in un simbolo di identità, eccellenza e resistenza». La consegna del riconoscimento è avvenuta nella serata di Galà di Eccellenze Italiane il 10 ottobre nel ristorante dello chef Heinz Beck “La Pergola”.

A consegnare il prestigioso premio sono stati l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace - madrina della manifestazione, il giornalista Piero Muscari - ideatore del premio - e lo chef Heinz Beck. Nel suo intervento, Alessandro Contini ha ricordato come «ogni bottiglia sia una memoria liquida che racconta la Sardegna, il mare e il tempo” e come la sua famiglia, da cinque generazioni, “abbia scelto di ascoltare la voce del vino».

© Riproduzione riservata