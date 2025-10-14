«Oggi ci ha lasciati Murena, all’anagrafe Vincenzo Tupponi, un mito riconosciuto da tutti come “Il re del Supramonte”, l’ultimo dei Mohicani, pioniere del turismo ambientale, storica guida escursionistica, esploratore di ogni angolo e pertugio del Corrasi e dell’intero territorio di Barbagia».

Aveva 77 anni e si è spento all’ospedale di Nuoro l’uomo che viene ricordato dal “Presidio turistico Oliena Galaveras”, che pubblica anche una foto di Murena assieme al suo amico Piero Pelù.

«Conosciuto e amato da tutti, anche da tanti personaggi famosi», prosegue il ricordo, «come un pesce d’acqua dolce hai sempre nuotato controcorrente, fai buon viaggio Murena e continua a esplorare nuovi territori».

