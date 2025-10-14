Questa mattina alle 9 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla Sala Operativa della sede centrale di Oristano, sono intervenuti a Busachi per la rimozione di una croce in ferro ornamentale pericolante sulla sommità della facciata dell’antica Chiesa di San Bernardino.

I Vigili del Fuoco, tramite manovra su scala all’italiana e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno rimosso il manufatto evitando danni alla struttura del monumento.

La croce è stata poi affidata alla custodia del Parroco di Busachi.

