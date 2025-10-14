Sull'incendio divampato ieri sera nel Comune di Cabras interviene il primo cittadino Andrea Abis: «In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica delle parti incendiate, pulizia della fuliggine, messa in sicurezza e ripristino dell'alimentazione elettrica. L'evento ha causato la compromissione dei terminali elettrici del vano tecnico e di un server però è certo che non ci sarà alcuna perdita di dati perché il Comune di Cabras ha investito importanti risorse per la conservazione dei dati nel sistema cloud e in copia di sicurezza di backup dei server locali».

E ancora: «Siamo impegnati nella rimessa in pristino degli impianti nei tempi più solleciti perché è importante garantire la piena operatività dell'attività delle funzioni pubbliche comunali e dei servizi per la cittadinanza. Ieri la rapidità d'intervento è stata fondamentale per evitare conseguenze peggiori ea tal scopo voglio ringraziare il personale comunale ei colleghi della Giunta che hanno partecipato nei primissimi momenti e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano. Gli uffici comunali sono aperti ed entro la giornata odierna le ditte incaricate riattiveranno i collegamenti internet e il ripristino del funzionamento generale».

