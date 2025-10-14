Tre giorni di devozione e festeggiamenti ad Asuni, dove da venerdì 17 a domenica 19 ottobre sono previste le celebrazioni in onore di Santa Vitalia. La tre giorni è organizzata dal comitato “Santa Vida”, con il patrocinio del Comune. Il via venerdì, con il programma religioso che prevede alle 17.30 la Santa Messa. Per quanto riguarda il programma civile, nel primo pomeriggio i giochi per bambini, mentre alle 18.30 i balli in piazza con Ignazio Mura. Alle 22, lo spettacolo “Fantasias de Ballos” e, in chiusura dj set “Antonello Paba Happy Music”. Sabato, dalle 17.30 la Santa Messa e la processione in onore dei santi, accompagnata dai cavalieri, i gruppi folk e i fisarmonicisti Ignazio e Nicola. Alle 22.30, invece, concerto di Maria Luisa Congiu. Domenica, infine, alle 18 e alle 20 balli in piazza con Ignazio Mura e a seguire karaoke con Valentina Madeddu.

© Riproduzione riservata