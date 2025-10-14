Oristano, al via i preparativi per le luci natalizie: spesa da 51mila euroAffidato il servizio alla ditta Corsa Luci New di Sarroch
Il Natale si avvicina, nonostante il meteo sia più consono alla stagione estiva, e il Comune non perde tempo: la città si prepara a illuminarsi di luci e colori. Il servizio di noleggio e installazione delle luminarie è stato affidato alla ditta Corsa Luci New di Sarroch, per un importo complessivo di 51mila 240 euro. L’obiettivo è chiaro: rendere il centro e le frazioni accoglienti e suggestivi, creando quell’atmosfera calda e festosa che attira famiglie e visitatori.
Come da tradizione, l’amministrazione comunale intende decorare le principali piazze cittadine e le vie delle frazioni, con l’intento di incentivare il commercio locale e il turismo durante le festività. Lo scorso anno, oltre alle classiche installazioni lungo le vie principali, il centro era stato impreziosito da due installazioni luminose tridimensionali: una grande stella in piazza Manno e un imponente albero alto nove metri in piazza Cattedrale.
Quale sarà la formula scelta per il prossimo Natale ancora non si sa, ma di certo la macchina organizzativa del Comune è già in pieno movimento.