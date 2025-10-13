Ancora un passo importante per garantire decoro, accessibilità e innovazione del cimitero comunale, spazio tanto caro alla comunità. La Giunta comunale guidata dal sindaco Donato Cau, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di completamento e adeguamento del cimitero comunale, candidandosi all'avviso pubblico regionale per la messa in sicurezza dei cimiteri.

L'intervento, dal valore complessivo di 200 mila euro, prevede un cofinanziamento comunale di 100 mila euro, in attesa dell'esito della richiesta di contributo. Il progetto, redatto dall'architetto Marco Cannas, comprende opere di riqualificazione strutturale e funzionale: sistemazione delle rampe, arredi, accessi, aree di sosta e locali condoglianze, oltre alla realizzazione di un sistema digitale per la mappatura e la ricerca online dei defunti.

L'iniziativa rientra nel piano regionale da 3 milioni di euro per il triennio 2025–2027, destinato alla valorizzazione dei luoghi di culto e memoria.

