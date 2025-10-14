Un giro in moto fino al mare di San Giovanni di Sinis. Sulla via del rientro però qualcosa è andato storto: un 19enne di Santa Giusta ha perso il controllo della sua Yamaha finendo fuori strada. Il giovane al momento si trova ricoverato al San Martino di Oristano, ha riportato vari traumi ma dai primi accertamenti sembra che non corra pericolo di vita.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio: il ragazzo era diretto verso Cabras e lungo la Provinciale 1, all’altezza dello svincolo per la borgata di Funtana Meiga, ha perso il controllo della moto.

Una caduta violenta, il ragazzo è rimasto immobile sull’asfalto, alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato i soccorsi. Inizialmente le condizioni sembravano molto gravi tanto che gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Poi, accertato meglio il quadro si è optato per un ricovero al San Martino di Oristano. Dai primi riscontri sembra che il ragazzo abbia riportato vari traumi e fratture ma non è in pericolo di vita.

Sulla Provinciale sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, coordinati dal comandante Roberto Piredda, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

