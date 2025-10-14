Otto persone sono finite in carcere dopo una operazione congiunta di carabinieri e forestale. Il blitz è scattato nella serata di ieri nelle campagne del Terralbese, poi c’è stato un inseguimento che si è concluso ad Allai dove i carabinieri hanno fermato alcune persone a bordo di un pick up.

I controlli sono andati avanti fino a tarda sera, questa mattina sono stati formalizzati i fermi e le persone coinvolte sono state accompagnate nel carcere di Massama.

